Díl XY – Jeden rok…

Stojím ve sprše… a pláču… někdy pláču ve sprše… je tam klid a proud vody smyje nejen slzy… Nevidím si na nohy… už asi dva měsíce… nevím, jestli jsem si je dobře umyla…

Zítra ráno bude s námi… přibližně okolo deváté ráno… prej podle toho, jak to bude vycházet… když tak si počkám… čekala jsem devět měsíců… a zítra ji potkám…

Stojím ve sprše… a pláču… jsem o osmnáct kil lehčí… a o milion pocitů a zážitků silnější… nohy mám čisté… stojím jak přikovaná… co toto bylo za rok?

Rok poznávání . . .

Poznávání sama sebe… nikdy jsem neměla tolik času přemýšlet… chodit a přemýšlet… o sobě… sobě… sobě… Dorotce… Maťkovi… rodině… Dorotce… Maťkovi… sobě… sobě… a spoustu jsem toho zjistila… o sobě. Možná jsem už trochu blíže k tomu, že vím, kdo jsem. Možná už lépe vím, co chci. A možná tuším, jak k tomu, co chci, přijít. Člověk by nevěřil, jak to může být užitečné… přemýšlet o sobě.

Rok úspěchů . . .

Často malých úspěchů… že tričko vydrží čisté celý den… že hlína zůstane v květináčích … že kartáček patří do pusy, ne do bidetu… a často velkých úspěchů… první upřímný smích… první kroky… první pá pá… první máma… první táta.

Rok priorit . . .

Někdy vypadám dobře já, někdy dítě… někdy ani jedna, ale máme uklizeno v kuchyni a polštáře jsou na správných místech… velmi málokdy je všechno… jde to… ale jednodušší je prioritizovat… věřím na dokonalost… vždy se o ni budu snažit… ale jsem na sebe, už, o něco hodnější.

Rok partnerství . . .

Vybrat si správného otce pro vaše dítě je… štěstí… vybrat si správného otce pro vaše dítě, který je ideálním partnerem pro vás, je dar… daleko od samozřejmosti… zůstávám pokorná každý den… za tento dar.

Rok intuice . . .

Nedostaneme manuál… jak to dělat… jak být rodič… jak být rodič? Hm… a tak se držím své vlastní… intuice… jestli mě zklamala? Ukáže možná čas a možná ne… ale jsem za ni vděčná… za tu intuici.

Rok lásky . . .

Dva dny po příchodu z porodnice domů, jsem se musela vrátit zpátky do nemocnice… prej běžná chyba s placentou… pět dní jsem ležela bez Dorotky… pět dní jsem plakala a nerozuměla… Chemie? Hormony? Maťko mi posílal fotky… plakala jsem ještě víc… vrátila jsem se v pátek… slabá jako čaj… sedla si do křesla, s malinkou v náručí.

Láska to je… ultimátní láska. Tělo, mysl ovládající láska matky ke svému dítěti.